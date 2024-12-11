У Міноборони РФ поскаржилися на удар по аеродрому в Таганрозі: є постраждалі

Як запевняють у відомстві країни-агресора, удар "був завданий західною високоточною зброєю".

"Під час проведеного розгляду достовірно встановлено, що було застосовано шість балістичних ракет ATACMS американського виробництва", - додали в Міноборони.

Росіяни, як завжди, похвалилися, що всі ракети нібито не досягли цілі, оскільки дві з них "були збиті", а решта - "відхилені засобами радіоелектронної боротьби".

"Внаслідок падіння фрагментів ракет є постраждалі серед особового складу", - додали у відомстві.

При цьому "посічені осколками дві будівлі на технічній території аеродрому та три одиниці військової автомобільної техніки, а також цивільні автомобілі на прилеглій до аеродрому автостоянці".

Також у відомстві погрозили, що така атака "не залишиться без відповіді".