У Міноборони РФ поскаржилися на удар по аеродрому в Таганрозі: є постраждалі

Аеродром у Таганрозі Ростовської області сьогодні, 11 грудня, вранці нібито перебував під ударом. Росія звинувачує в атаці Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Росії в Telegram.
Як запевняють у відомстві країни-агресора, удар "був завданий західною високоточною зброєю".
"Під час проведеного розгляду достовірно встановлено, що було застосовано шість балістичних ракет ATACMS американського виробництва", - додали в Міноборони.
Росіяни, як завжди, похвалилися, що всі ракети нібито не досягли цілі, оскільки дві з них "були збиті", а решта - "відхилені засобами радіоелектронної боротьби".
"Внаслідок падіння фрагментів ракет є постраждалі серед особового складу", - додали у відомстві.
При цьому "посічені осколками дві будівлі на технічній території аеродрому та три одиниці військової автомобільної техніки, а також цивільні автомобілі на прилеглій до аеродрому автостоянці".
Також у відомстві погрозили, що така атака "не залишиться без відповіді".
Нагадаємо, 11 грудня вночі у Таганрозі місцеві жителі чули вибухи. У мережі писали про атаку безпілотників та загрозу ракетного удару.
В.о. губернатора Ростовської області Юрій Слюсар стверджував, що після атаки пошкоджено промислове підприємство і згоріло 14 автомобілів.
При цьому ЗМІ писали, що метою атаки міг бути авіабудівний завод у Таганрозі.
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