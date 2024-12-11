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У Міноборони РФ поскаржилися на удар по аеродрому в Таганрозі: є постраждалі

Ілюстративне фото: росіяни поскаржилися на удар ракетами ATACMS (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Аеродром у Таганрозі Ростовської області сьогодні, 11 грудня, вранці нібито перебував під ударом. Росія звинувачує в атаці Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Росії в Telegram.

Як запевняють у відомстві країни-агресора, удар "був завданий західною високоточною зброєю".

"Під час проведеного розгляду достовірно встановлено, що було застосовано шість балістичних ракет ATACMS американського виробництва", - додали в Міноборони.

Росіяни, як завжди, похвалилися, що всі ракети нібито не досягли цілі, оскільки дві з них "були збиті", а решта - "відхилені засобами радіоелектронної боротьби".

"Внаслідок падіння фрагментів ракет є постраждалі серед особового складу", - додали у відомстві.

При цьому "посічені осколками дві будівлі на технічній території аеродрому та три одиниці військової автомобільної техніки, а також цивільні автомобілі на прилеглій до аеродрому автостоянці".

Також у відомстві погрозили, що така атака "не залишиться без відповіді".

Вибухи у Таганрозі

Нагадаємо, 11 грудня вночі у Таганрозі місцеві жителі чули вибухи. У мережі писали про атаку безпілотників та загрозу ракетного удару.

В.о. губернатора Ростовської області Юрій Слюсар стверджував, що після атаки пошкоджено промислове підприємство і згоріло 14 автомобілів.

При цьому ЗМІ писали, що метою атаки міг бути авіабудівний завод у Таганрозі.

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Міністерство оборони РФРосійська ФедераціяРостовська областьATACMSВійна в УкраїніРакетний удар