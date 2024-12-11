RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны

В Минобороны РФ пожаловались на удар по аэродрому в Таганроге: есть пострадавшие

Иллюстративное фото: россияне пожаловались на удар ракетами ATACMS (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Аэродром в Таганроге Ростовской области сегодня, 11 декабря, утром якобы находился под ударом. Россия обвиняет в атаке Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны России в Telegram.

Как заверяют в ведомстве страны-агрессора, удар "был нанесен западным высокоточным оружием". 

"В ходе проведенного разбирательства достоверно установлено, что были применены шесть баллистических ракет ATACMS американского производства", - добавили в Минобороны. 

Россияне, как обычно, похвастались, что все ракеты якобы не достигли цели, поскольку две из них "были сбиты", а остальные - "отклонены средствами радиоэлектронной борьбы".

"В результате падения фрагментов ракет есть пострадавшие среди личного состава", - добавили в ведомстве. 

При этом "посечены осколками два здания на технической территории аэродрома и три единицы военной автомобильной техники, а также гражданские автомобили на прилегающей к аэродрому автостоянке".

Также в ведомстве пригрозили, что такая атака "не останется без ответа". 

Взрывы в Таганроге

Напомним, 11 декабря ночью в Таганроге местные жители слышали взрывы. В сети писали об атаке беспилотников и угрозе ракетного удара.

И.о. губернатора Ростовской области Юрий Слюсар утверждал, что после атаки повреждено промышленное предприятие, и сгорело 14 автомобилей.

При этом СМИ писали, что целью атаки мог быть авиастроительный завод в Таганроге.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны РФРоссийская ФедерацияРостовская областьATACMSВойна в УкраинеРакетный удар