В Минобороны РФ пожаловались на удар по аэродрому в Таганроге: есть пострадавшие

Аэродром в Таганроге Ростовской области сегодня, 11 декабря, утром якобы находился под ударом. Россия обвиняет в атаке Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны России в Telegram.
Как заверяют в ведомстве страны-агрессора, удар "был нанесен западным высокоточным оружием".
"В ходе проведенного разбирательства достоверно установлено, что были применены шесть баллистических ракет ATACMS американского производства", - добавили в Минобороны.
Россияне, как обычно, похвастались, что все ракеты якобы не достигли цели, поскольку две из них "были сбиты", а остальные - "отклонены средствами радиоэлектронной борьбы".
"В результате падения фрагментов ракет есть пострадавшие среди личного состава", - добавили в ведомстве.
При этом "посечены осколками два здания на технической территории аэродрома и три единицы военной автомобильной техники, а также гражданские автомобили на прилегающей к аэродрому автостоянке".
Также в ведомстве пригрозили, что такая атака "не останется без ответа".
Напомним, 11 декабря ночью в Таганроге местные жители слышали взрывы. В сети писали об атаке беспилотников и угрозе ракетного удара.
И.о. губернатора Ростовской области Юрий Слюсар утверждал, что после атаки повреждено промышленное предприятие, и сгорело 14 автомобилей.
При этом СМИ писали, что целью атаки мог быть авиастроительный завод в Таганроге.
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