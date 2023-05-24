UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Міноборони РФ підтвердили атаку на розвідувальний корабель у Чорному морі

Фото: у Міноборони РФ підтвердили атаку на розвідувальний корабель у Чорному морі (kchf.ru)
Автор: Іван Носальський

Російський розвідувальний корабель "Іван Хурс" нібито був атакований сьогодні, 24 травня, вранці. Він знаходився у акваторії Чорного моря.

Про це заявив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТАСС".

"Сьогодні о 5 годині 30 хвилин Збройними силами України здійснено безуспішну спробу атакувати трьома безпілотними швидкохідними катерами корабель "Іван Хурс" Чорноморського флоту", - заявив чиновник країни-агресора.

Він додав, що корабель нібито охороняв газові трубопроводи "Турецький потік" та "Блакитний потік". За словами Конашенкова, всі безпілотні катери було знищено.

Міноборони РФ також оприлюднило відео, на якому нібито є знищення "українського катера". На кадрах помітне лише одне судно, хоча відомство країни-агресора заявляє про три.

Зазначимо, що інформація про "атаку" на корабель РФ з'явилася сьогодні в Telegram-каналах. Офіційні особи України поки що ніяк не коментували такі звинувачення Росії.

Корабель "Іван Хурс"

Російський розвідувальний корабель "Іван Хурс" входить до складу Чорноморського флоту Росії. Він призначений для того, щоб вести радіорозвідку та радіоелектронну боротьбу. При цьому інформацію про бортове озброєння судна засекречено.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЧерное мореЧерноморский флотВійна Росії проти України