В Минобороны РФ подтвердили атаку на разведывательный корабль в Черном море

"Сегодня в 5 часов 30 минут Вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя беспилотными быстроходными катерами корабль "Иван Хурс" Черноморского флота", - заявил чиновник страны-агрессора.

Он добавил, что корабль якобы охранял газовые трубопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток". По словам Конашенкова, все беспилотные катера были уничтожены.

Минобороны РФ также обнародовало видео, на котором якобы присутствует уничтожение "украинского катера". На кадрах заметно только одно судно, хотя ведомство страны-агрессора заявляет про три.

Отметим, что информация об "атаке" на корабль РФ появилась сегодня в Telegram-каналах. Официальные лица Украины пока никак не комментировали такие обвинения России.

Корабль "Иван Хурс"

Российский разведывательный корабль “Иван Хурс” входит в состав Черноморского флота России. Он предназначен для того, чтобы вести радиоразведку и радиоэлектронную борьбу. При этом информация о бортовом вооружении судна засекречена.