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Міноборони РФ могло відсторонити командувача росіян під Бахмутом через "погану роботу", - ISW

Фото: Андрій Сичовий (росЗМІ)
Автор: Тетяна Степанова

Міноборони Росії, ймовірно, відсторонило від командування окупантами на Бахмутському напрямку генерал-лейтенанта Андрія Сичового через його "погану роботу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Інструктор російського підрозділу "Шторм Z" припустив, що Міністерство оборони РФ відсторонило генерал-лейтенанта Андрія Сичового від командування на Бахмутському напряму. Причиною стала його погана робота.

Зокрема, 1 жовтня інструктор заявив, що російське військове командування зняло Сичового з позицій за проведення непідготовлених контратак на південь від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки. 

Нинішня офіційна посада Сичевого в російській армії невідома. Раніше він командував Західною групою військ РФ у Харківській області до свого звільнення на початку вересня 2022 року.

При цьому в ISW зазначили, що ця заява є першою поміченою спекуляцією про те, що Сичовий брав участь у військових діях в Україні з вересня 2022 року.

У серпні російське ЗМІ "Царьград" повідомляло, що командувач відмовляється від коментарів журналістам. У медіа припускали, що він зберіг офіційну посаду, але не хоче її розкривати.

Успіхи ЗСУ під Бахмутом

Нагадаємо, з літа наші бійці продовжують наступальні дії на сході та півдні України. Зараз активні бої точаться, зокрема, південніше Бахмута.

Ще у травні командувач Східним угрупованням військ Олександр Сирський говорив, що ЗСУ наближаються до оперативного оточення Бахмута.

Останніми звільненими населеними пунктами були Андріївка та Кліщіївка Донецької області. Раніше у ЗСУ вже встановили вогневий контроль над трасою Бахмут-Горлівка. Це дасть більше можливостей для знищення окупантів.

 

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