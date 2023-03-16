Міноборони РФ хоче захопити Вугледар, щоб конкурувати з ПВК "Вагнера", - британська розвідка

Міністерство оборони Росії прагне досягти успіху у Вугледарі для того, аби конкурувати із досягненнями ПВК "Вагнера".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії у Twitter .

"За останній тиждень спроби росіян штурмувати місто Вугледар у Донецькій області майже напевно сповільнилися. Це сталося після повторних, надзвичайно дорогих невдалих атак протягом попередніх трьох місяців", - сказано у зведенні.

Зазначається, що одним із факторів великих втрат Росії на цьому напрямку стало успішне прийняття Україною на озброєння дистанційних протиброньових мінних систем (РААМ). Так, RAAM - це спеціальний артилерійський снаряд, який розкидає протитанкові міни на відстань до 17 км.

За даними Міноборони Британії, у деяких випадках Україна запускала міни позаду наступаючих російських підрозділів, викликаючи безлад, коли російська техніка намагалася відійти.

Так, єдиний останній помітний тактичний успіх Росії був досягнутий на Бахмутському напрямку, де домінують сили ПВК "Вагнера", які зараз ведуть публічну ворожнечу з Міністерством оборони Росії.

"Існує реалістична ймовірність того, що Міноборони Росії було наполегливим у своєму прагненні досягти успіху у Вугледарі, частково тому, що воно хоче, щоб його власний успіх конкурував із досягненнями "Вагнера"", - додають у розвідці.

Нагадаємо, у Силах оборони зазначали, що росіяни не можуть йти в наступ на Вугледар через значні втрати, зараз окупанти відновлюють сили.

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