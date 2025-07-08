Міноборони РФ готує реформу у військових вишах для підготовки до "майбутніх конфліктів", - ЦПД

Як пояснив сам очільник міністерства, мета ініціативи - "підготувати державу до майбутніх конфліктів".

Йдеться про програму "Воєнне утворення - на службу відтечеству", яка передбачає перегляд навчальних програм у військових вишах РФ із урахуванням досвіду війни проти України.

У межах цієї концепції буде закладено "перспективні вимоги" для підготовки офіцерів на випадок нових воєн.

Також російське Міноборони планує активну співпрацю з цивільними вишами, які навчатимуть для армії фахівців у галузях ІТ і штучного інтелекту.

Центр протидії дезінформації попереджає, подібна стратегія демонструє, що Кремль готується не до оборони, а до нових хвиль агресії.

Усе це - частина планомірної мілітаризації російського суспільства. Освітня реформа під егідою армії - ще одне підтвердження, що вся "миротворча" риторика Росії є фікцією.