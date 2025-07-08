Міноборони РФ готує реформу у військових вишах для підготовки до "майбутніх конфліктів", - ЦПД

Міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов заявив про запуск 10-річного проєкту з трансформації військової освіти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації в Telegram.
Як пояснив сам очільник міністерства, мета ініціативи - "підготувати державу до майбутніх конфліктів".
Йдеться про програму "Воєнне утворення - на службу відтечеству", яка передбачає перегляд навчальних програм у військових вишах РФ із урахуванням досвіду війни проти України.
У межах цієї концепції буде закладено "перспективні вимоги" для підготовки офіцерів на випадок нових воєн.
Також російське Міноборони планує активну співпрацю з цивільними вишами, які навчатимуть для армії фахівців у галузях ІТ і штучного інтелекту.
Центр протидії дезінформації попереджає, подібна стратегія демонструє, що Кремль готується не до оборони, а до нових хвиль агресії.
Усе це - частина планомірної мілітаризації російського суспільства. Освітня реформа під егідою армії - ще одне підтвердження, що вся "миротворча" риторика Росії є фікцією.
Росія активно залучає ув'язнених до війни проти України, починаючи з першого року вторгнення. Спочатку цей процес організовував засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, але після його смерті Росгвардія почала вербувати колишніх вагнерівців для посилення контролю.
Міноборони РФ також залучає жінок із в'язниць, використовуючи їх як штурмовиків та снайперів, а нещодавно Держдума дозволила засудженим за зґвалтування підписувати контракти, щоб брати участь у війні проти України.
У жовтні минулого року з'явилася інформація, що Росія планує відправити на фронт близько 20 тисяч підсудних, які перебувають у слідчих ізоляторах.
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