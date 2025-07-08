Минобороны РФ готовит реформу в военных вузах для подготовки к "будущим конфликтам", - ЦПД

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил о запуске 10-летнего проекта по трансформации военного образования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации в Telegram.
Как пояснил сам глава министерства, цель инициативы - "подготовить государство к будущим конфликтам".
Речь идет о программе "Военное образование - на службе отечеству", которая предусматривает пересмотр учебных программ в военных вузах РФ с учетом опыта войны против Украины.
В рамках этой концепции будут заложены "перспективные требования" для подготовки офицеров на случай новых войн.
Также российское Минобороны планирует активное сотрудничество с гражданскими вузами, которые будут обучать для армии специалистов в области ИТ и искусственного интеллекта.
Центр противодействия дезинформации предупреждает, подобная стратегия демонстрирует, что Кремль готовится не к обороне, а к новым волнам агрессии.
Все это - часть планомерной милитаризации российского общества. Образовательная реформа под эгидой армии - еще одно подтверждение, что вся "миротворческая" риторика России является фикцией.
Россия активно привлекает заключенных к войне против Украины, начиная с первого года вторжения. Сначала этот процесс организовывал основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, но после его смерти Росгвардия начала вербовать бывших вагнеровцев для усиления контроля.
Минобороны РФ также привлекает женщин из тюрем, используя их в качестве штурмовиков и снайперов, а недавно Госдума разрешила осужденным за изнасилование подписывать контракты, чтобы участвовать в войне против Украины.
В октябре прошлого года появилась информация, что Россия планирует отправить на фронт около 20 тысяч подсудимых, находящихся в следственных изоляторах.
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