У Міноборони прокоментували інформацію про зміну підходу НАТО до допомоги Україні

Наразі тривають обговорення щодо зміни підходу НАТО до допомоги Україні в оборонній сфері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Управління преси та інформації Міноборони України Ілларіона Павлюка в ефірі телемарафону.

"Таке обговорення йде. До цього НАТО, як організація, займалося нелетальною допомогою. Оскільки й так всі члени НАТО є учасниками групи "Рамштайн", то обговорюється власне механізм. Щоб координувало роботу НАТО, як організація", - розповів Павлюк.

За його словами, якщо це зробить процес допомоги Україні більш скоординованим, кращим та ефективнішим, то таке рішення буде прийняте.

Що передувало

Нещодавно ЗМІ повідомляли, що НАТО розглядає можливість взяти на себе координацію постачання зброї Україні.

Зазначається, що це зміна курсу, оскільки раніше Альянс не втручався безпосередньо у питання постачань, залишаючи їх на розсуд окремих країн-членів.

Керівництво блоку хоче інтегрувати формат "Рамштайн" до структур Альянсу. Це рішення може бути прагненням убезпечити себе від можливих змін у політиці США.

У НАТО побоюються, що постачання зброї Україні з боку США може припинитися, якщо на виборах у листопаді переможе Дональд Трамп.

Розробкою плану з інтеграції займалися радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван та генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг.

План інтеграції "Рамштайну" до НАТО розроблявся радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном і генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.