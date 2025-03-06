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Міноборони призначило директора Агенції оборонних закупівель: що про нього відомо

Фото: Арсен Жумаділов, директор Агенції оборонних закупівель (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Міністерство оборони України призначило Арсена Жумаділова на посаду директора Агенції з оборонних закупівель (АОЗ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку АОЗ.

"Система оборонних закупівель потребує чітких правил, швидких рішень і ефективного постачання. Головний пріоритет - не просто укладання контрактів, а своєчасне забезпечення ЗСУ необхідним озброєнням у потрібних обсягах", - пише АОЗ. 

Зокрема зазначається, що перед агенцією стоїть завдання зробити систему оборонних закупівель ефективною, прогнозованою та стійкою.

Арсен Жумаділов

Народився 1 серпня 1985 у Сімферополі.

Здобув три вищі освіти:

  • магістерські ступені з права та політології отримав у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка;
  • магістром публічного менеджменту та управління став після навчання у Лондонській школі економіки в столиці Великої Британії;
  • базову вищу освіту здобув у Національному університеті "Києво-Могилянська академія".

У період з листопада 2007 до вересня 2008 працював менеджером у відділі корпоративних закупівель товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Астеліт" у Києві.

З березня 2010 до грудня 2012 був генеральним директором ТОВ "КАЗНЕТВОРКС".

У вересні 2012 заснував та очолив компанію "Кримський Стиль" у Сімферополі, керуючи нею до лютого 2014.

З грудня 2014 до серпня 2015 завідував Відділом забезпечення діяльності уповноваженого президента України у справах кримськотатарського народу.

У серпні 2015 очолив Біляївську районну державну адміністрацію Одеської області, керував нею до березня 2017.

З квітня 2017 обійняв посаду голови правління громадської організації "Кримський інститут стратегічних досліджень".

У жовтні 2023-го його призначили генеральним директором "Державного оператора тилу".  

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