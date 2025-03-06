Міноборони призначило директора Агенції оборонних закупівель: що про нього відомо

Міністерство оборони України призначило Арсена Жумаділова на посаду директора Агенції з оборонних закупівель (АОЗ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку АОЗ.
"Система оборонних закупівель потребує чітких правил, швидких рішень і ефективного постачання. Головний пріоритет - не просто укладання контрактів, а своєчасне забезпечення ЗСУ необхідним озброєнням у потрібних обсягах", - пише АОЗ.
Зокрема зазначається, що перед агенцією стоїть завдання зробити систему оборонних закупівель ефективною, прогнозованою та стійкою.
Народився 1 серпня 1985 у Сімферополі.
Здобув три вищі освіти:
У період з листопада 2007 до вересня 2008 працював менеджером у відділі корпоративних закупівель товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Астеліт" у Києві.
З березня 2010 до грудня 2012 був генеральним директором ТОВ "КАЗНЕТВОРКС".
У вересні 2012 заснував та очолив компанію "Кримський Стиль" у Сімферополі, керуючи нею до лютого 2014.
З грудня 2014 до серпня 2015 завідував Відділом забезпечення діяльності уповноваженого президента України у справах кримськотатарського народу.
У серпні 2015 очолив Біляївську районну державну адміністрацію Одеської області, керував нею до березня 2017.
З квітня 2017 обійняв посаду голови правління громадської організації "Кримський інститут стратегічних досліджень".
У жовтні 2023-го його призначили генеральним директором "Державного оператора тилу".
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