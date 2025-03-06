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Минобороны назначило директора Агентства оборонных закупок: что о нем известно

Фото: Арсен Жумадилов, директор Агентства оборонных закупок (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Министерство обороны Украины назначило Арсена Жумадилова на должность директора Агентства по оборонным закупкам (АОЗ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу АОЗ.

"Система оборонных закупок требует четких правил, быстрых решений и эффективного снабжения. Главный приоритет - не просто заключение контрактов, а своевременное обеспечение ВСУ необходимым вооружением в нужных объемах", - пишет АОЗ.

В частности отмечается, что перед агентством стоит задача сделать систему оборонных закупок эффективной, прогнозируемой и устойчивой.

Арсен Жумадилов

Родился 1 августа 1985 года в Симферополе.

Получил три высших образования:

  • магистерские степени по праву и политологии получил в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко;
  • магистром публичного менеджмента и управления стал после обучения в Лондонской школе экономики в столице Великобритании;
  • базовое высшее образование получил в Национальном университете "Киево-Могилянская академия".

В период с ноября 2007 по сентябрь 2008 работал менеджером в отделе корпоративных закупок общества с ограниченной ответственностью (ООО) "Астелит" в Киеве.

С марта 2010 по декабрь 2012 был генеральным директором ООО "КАЗНЕТВОРКС".

В сентябре 2012 основал и возглавил компанию "Крымский Стиль" в Симферополе, управляя ею до февраля 2014.

С декабря 2014 до августа 2015 заведовал Отделом обеспечения деятельности уполномоченного президента Украины по делам крымскотатарского народа.

В августе 2015 возглавил Беляевскую районную государственную администрацию Одесской области, руководил ею до марта 2017.

С апреля 2017 занял должность председателя правления общественной организации "Крымский институт стратегических исследований".

В октябре 2023-го его назначили генеральным директором "Государственного оператора тыла".

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