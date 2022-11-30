У Міноборони призначили нове керівництво "Мотор Січі"

"28 листопада 2022 року наказом Міністра оборони України внесені зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства "Мотор Січ", на основі якого діє підприємство", - йдеться в повідомленні.

Крім того, достроково припинено повноваження членів Наглядової ради, голови та членів Ради директорів. Також, припинено повноваження та звільнено з посади президента акціонерного товариства Вячеслава Богуслаєва.

Повідомляється, що наказом міністра оборони України генеральним директором підприємства призначений Олексій Нікіфоров.

Зазначено також, що було обрано новий склад Наглядової ради та її голову - заступника іністра економіки України Ігоря Фоменка, який уже провів перше засідання.

До новоствореної Наглядової ради підприємства також увійшли: Роман Коновалов, Сергій Корж, Юрій Пащенко та Юрій Шаповал.

Окрім цього, зареєстровані усі зміни, які містяться в Єдиному державному реєстрі.

У Міноборони зазначили, що відтепер стратегічне підприємство працюватиме у режимі 24/7 на задоволення оборонних потреб держави. Повністю використовуватиметься потенціал трудового колективу. "Мотор Січ" буде розвиватися та випускатиме продукцію в інтересах України та ЗСУ.