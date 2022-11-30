У Міноборони призначили нове керівництво "Мотор Січі"

28 листопада за наказом міністра оборони України генеральним директором підприємства ПАТ "Мотор Січ" призначений Олексій Нікіфоров.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства оборони України.
"28 листопада 2022 року наказом Міністра оборони України внесені зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства "Мотор Січ", на основі якого діє підприємство", - йдеться в повідомленні.
Крім того, достроково припинено повноваження членів Наглядової ради, голови та членів Ради директорів. Також, припинено повноваження та звільнено з посади президента акціонерного товариства Вячеслава Богуслаєва.
Повідомляється, що наказом міністра оборони України генеральним директором підприємства призначений Олексій Нікіфоров.
Зазначено також, що було обрано новий склад Наглядової ради та її голову - заступника іністра економіки України Ігоря Фоменка, який уже провів перше засідання.
До новоствореної Наглядової ради підприємства також увійшли: Роман Коновалов, Сергій Корж, Юрій Пащенко та Юрій Шаповал.
Окрім цього, зареєстровані усі зміни, які містяться в Єдиному державному реєстрі.
У Міноборони зазначили, що відтепер стратегічне підприємство працюватиме у режимі 24/7 на задоволення оборонних потреб держави. Повністю використовуватиметься потенціал трудового колективу. "Мотор Січ" буде розвиватися та випускатиме продукцію в інтересах України та ЗСУ.
Нагадаємо, на початку листопада Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ухвалила рішення щодо примусового відчуження у власність держави акцій ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ", ПрАТ "Запоріжтрансформатор".
Додамо, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, націоналізація підприємств була стратегічно важливою для України. Їх продукція необхідна ЗСУ та енергетичному сектору.
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