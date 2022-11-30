В Минобороны назначили новое руководство "Мотор Сичи"

"28 ноября 2022 года приказом Министра обороны Украины внесены изменения в Устав Публичного акционерного общества "Мотор Сич", на основе которого действует предприятие", - говорится в сообщении.

Кроме того, досрочно прекращены полномочия членов Наблюдательного совета, председателя и членов Совета директоров. Также, прекращены полномочия и уволены с поста президента акционерного общества Вячеслава Богуслаева

Сообщается, что приказом министра обороны Украины генеральным директором предприятия назначен Алексей Никифоров.

Отмечено также, что был избран новый состав Наблюдательного совета и его глава - заместитель инистра экономики Украины Игорь Фоменко, который уже провел первое заседание.

В новообразованный Наблюдательный совет предприятия также вошли: Роман Коновалов, Сергей Корж, Юрий Пащенко и Юрий Шаповал.

Кроме того, зарегистрированы все изменения, содержащиеся в Едином государственном реестре.

В Минобороны отметили, что теперь стратегическое предприятие будет работать в режиме 24/7 для удовлетворения оборонных потребностей государства. Полностью будет использоваться потенциал трудового коллектива. "Мотор Сич" будет развиваться и выпускать продукцию в интересах Украины и ВСУ.