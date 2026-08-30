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Міноборони придумало план, як закрити мільярдний дефіцит фінансування

15:27 30.08.2026 Нд
1 хв
До кінця року Україні потрібно знайти додаткові кошти на потреби Сил оборони
aimg Марія Науменко
Міноборони придумало план, як закрити мільярдний дефіцит фінансування Фото: міністр оборони України Євгеній Хмара (пресслужба Міноборони)
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Дефіцит фінансування оборони України становить 27 млрд доларів. У Міноборони вже визначили кілька способів залучити кошти.

Про це міністр оборони України Євгеній Хмара розповів журналістам, передає РБК-Україна.

"Існує дефіцит фінансування оборони у 27 млрд доларів, щодо якого міністерство вже має варіанти вирішення", - заявив Хмара.

Перший напрямок передбачає прискорення надходження частини європейського кредиту, який запланований на наступний рік. Йдеться про можливість отримати ці кошти раніше, щоб спрямувати їх на актуальні потреби оборони.

Другий варіант - залучення додаткового фінансування від країн-партнерів. Це стосується держав, які поки не приєдналися до відповідної фінансової рамки, а також тих, хто може збільшити свої внески.

Хмара зазначив, що під час переговорів Україна планує представляти партнерам конкретний план використання коштів.

Зокрема, йтиметься про завдання, які стоять перед Силами оборони, необхідні для їх виконання проєкти, очікувані результати та строки їх реалізації.

Нагадуємо, дефіцит фінансування Міноборони сягнув 27 млрд доларів. Україна розглядає три варіанти його покриття: дострокове фінансування від ЄС, допомогу партнерів та внутрішні запозичення.

Детальніше читайте в матеріалі РБК-Україна "Діра в бюджеті Міноборони: де Україна візьме 27 млрд доларів на армію".

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