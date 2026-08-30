Минобороны придумало план, как закрыть миллиардный дефицит финансирования
Дефицит финансирования обороны Украины составляет 27 млрд. долларов. В Минобороны уже определили несколько способов привлечь средства.
Об этом министр обороны Украины Евгений Хмара рассказал журналистам, передает РБК-Украина.
"Существует дефицит финансирования обороны в 27 млрд долларов, по которому у министерства уже есть варианты решения", - заявил Хмара.
Первое направление предполагает ускорение поступления части европейского кредита, запланированного на следующий год. Речь идет о возможности получить эти средства раньше, чтобы направить их на актуальные нужды обороны.
Второй вариант – привлечение дополнительного финансирования от стран-партнеров. Это касается государств, пока не присоединившихся к соответствующей финансовой рамке, а также тех, кто может увеличить свои взносы.
Хмара отметил, что в ходе переговоров Украина планирует представлять партнерам конкретный план использования средств.
В частности, речь пойдет о задачах, стоящих перед Силами обороны, необходимыми для их выполнения проектами, ожидаемыми результатами и сроками их реализации.
Напоминаем, дефицит финансирования Минобороны достиг 27 млрд долларов. Украина рассматривает три варианта покрытия: досрочное финансирование от ЕС, помощь партнеров и внутренние заимствования.
Подробнее читайте в материале РБК-Украина "Дыра в бюджете Минобороны: где Украина возьмет 27 млрд долларов на армию".