Минобороны придумало план, как закрыть миллиардный дефицит финансирования

Дефицит финансирования обороны Украины составляет 27 млрд. долларов. В Минобороны уже определили несколько способов привлечь средства.

"Существует дефицит финансирования обороны в 27 млрд долларов, по которому у министерства уже есть варианты решения", - заявил Хмара.

Первое направление предполагает ускорение поступления части европейского кредита, запланированного на следующий год. Речь идет о возможности получить эти средства раньше, чтобы направить их на актуальные нужды обороны.

Второй вариант – привлечение дополнительного финансирования от стран-партнеров. Это касается государств, пока не присоединившихся к соответствующей финансовой рамке, а также тех, кто может увеличить свои взносы.

Хмара отметил, что в ходе переговоров Украина планирует представлять партнерам конкретный план использования средств.

В частности, речь пойдет о задачах, стоящих перед Силами обороны, необходимыми для их выполнения проектами, ожидаемыми результатами и сроками их реализации.