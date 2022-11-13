У Міноборони позбавили акредитації журналістів за роботу у Херсоні: що відомо

"Нещодавно деякі представники ЗМІ, ігноруючи існуючі заборони, без погодження з відповідними командирами та службами зв'язків із громадськістю військових частин здійснювали інформаційну діяльність у Херсоні ще до завершення стабілізаційних заходів", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Повідомляється, що такі дії є грубим порушенням вимог наказу головнокомандувача ЗСУ №73, а також відповідних розпоряджень військового командування.

Внаслідок порушень ряду представників ЗМІ скасовано дозвіл на роботу, а їх прес-картки визнані не чинними.

Генштаб не уточнив, про журналістів яких видань чи телеканалів мова йде, але включення з Херсона показували телеканали CNN, Sky News, а також "1+1".