У Міноборони позбавили акредитації журналістів за роботу у Херсоні: що відомо

Генеральний штаб ЗСУ позбавив акредитації низку представників ЗМІ за роботу в Херсоні до завершення стабілізаційних заходів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.
"Нещодавно деякі представники ЗМІ, ігноруючи існуючі заборони, без погодження з відповідними командирами та службами зв'язків із громадськістю військових частин здійснювали інформаційну діяльність у Херсоні ще до завершення стабілізаційних заходів", - йдеться у повідомленні Генштабу.
Повідомляється, що такі дії є грубим порушенням вимог наказу головнокомандувача ЗСУ №73, а також відповідних розпоряджень військового командування.
Внаслідок порушень ряду представників ЗМІ скасовано дозвіл на роботу, а їх прес-картки визнані не чинними.
Генштаб не уточнив, про журналістів яких видань чи телеканалів мова йде, але включення з Херсона показували телеканали CNN, Sky News, а також "1+1".
Нагадаємо, що 11 листопада у ГУР підтвердили, що Херсон повертається під контроль України. ЗСУ входять до міста, а шляхи відступу росіян перебувають під вогневим контролем українських захисників.
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що ЗСУ встановили контроль у 60 населених пунктах Херсонської області протягом останніх днів.
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