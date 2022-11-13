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В Минобороны лишили аккредитации журналистов за работу в Херсоне: что известно

Фото: Генеральный штаб ВСУ лишил аккредитации СМИ за работу в Херсоне (facebook.com/garryshow)
Автор: Константин Широкун

Генеральный штаб ВСУ лишил аккредитации ряд представителей СМИ за работу в Херсоне до завершения стабилизационных мероприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"Недавно некоторые представители СМИ, игнорируя существующие запреты, без согласования с соответствующими командирами и службами связей с общественностью воинских частей осуществляли информационную деятельность в Херсоне еще до завершения стабилизационных мероприятий", - говорится в сообщении Генштаба.

Сообщается, что такие действия являются грубым нарушением требований приказа главнокомандующего ВСУ №73, а также соответствующих распоряжений военного командования.

В результате нарушений, ряду представителей СМИ отменено разрешение на работу, а их пресс-карты признаны не действующими.

Генштаб не уточнил, о журналистах каких изданий или телеканалов идет речь, но включения из Херсона показывали телеканалы CNN, Sky News, а также "1+1".

Напомним, что 11 ноября в ГУР подтвердили, что Херсон возвращается под контроль Украины. ВСУ входят в город, а пути отступления россиян находятся под огневым контролем украинских защитников.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил ВСУ установили контроль в 60 населенных пунктах Херсонской области в течение последних дней.

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