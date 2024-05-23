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Міноборони пояснило, коли "Резерв+" можна буде пред'являти при перетині кордону

Фото: у Міноборони пояснили, коли додаток "Резерв+" можна буде пред’являти на кордоні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Застосунок "Резерв+" можна буде пред’явити при перетині кордону вже в другій половині червня.

Про це розповів речник Міністерства оборони старший лейтенант Дмитро Лазуткін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

За попередніми даними, у мобільному застосунку "Резерв+" з 19 червня буде генеруватися QR-код, який можна буде використати при перетині державного кордону.

"Відповідно до того моменту будемо сподіватися, що буде все узгоджено, щоб на кордоні теж пропускали саме цим документом і що він відповідатиме паперовому", - сказав Лазуткін.

За його словами, наразі застосунок можна використовувати тільки для оновлення даних.

"Крім того, якщо його будуть вимагати пред'явити представники поліції або ТЦК та СП, то його можна буде показувати й буде вважатися, що людина, яка оновила дані, виконала законну вимогу", - пояснив речник.

 

Що відомо про застосунок "Резерв+"

Не так давно було запущено застосунок "Резерв+", який дозволяє увійти до електронного кабінету військовозобов'язаного та уточнити власні дані.

Водночас РБК-Україна повідомляло, що означають статуси військовозобов'язаного у додатку "Резерв+"

Тим часом речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін закликав військовослужбовців не встановлювати "Резерв+", оскільки для них запустять альтернативний застосунок.

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