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В Міноборони пояснили важливість отримання від Німеччини ракет Taurus

П'ятниця 19 січня 2024 14:52
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В Міноборони пояснили важливість отримання від Німеччини ракет Taurus Фото: в Міноборони пояснили важливість отримання від Німеччини ракет Taurus (mbda-deutschland.de)
Автор: Сергій Пишкін

Німецькі далекобійні ракети Taurus не допоможуть радикально змінити ситуацію на полі бою. Водночас вони розширять можливості наших воїнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка в інтерв'ю Tagesspiegel.

"Попри негативний результат голосування у Бундестазі я сподіваюся, що ми отримаємо усю необхідну підтримку - включно з Taurus", - розповів Гаврилюк.

За словами заступника міністра оборони, ракети стали б вагомим доповненням до озброєння, яке було надано у рамках "коаліції ППО" для України.

"Ці ракети здатні вражати недоступні місця розташування літаків противника, ракетні комплекси та склади боєприпасів. Також у них більша дальність, аніж в інших ракет, які ми вже отримали, і вони стійкі до впливів засобів радіоелектронної боротьби", - додав заступник міністра.

Він відзначив, що Taurus не дадуть вирішального ефекту в переломлені ситуації на полі бою, втім розширили б можливості військових.

"Taurus допомогли б нашим військовим на полі бою, і допомогли б Повітряним силам захищати цивільну інфраструктуру. Але про перелом у війні говорити поки рано", - пояснив Гаврилюк.

Taurus для України

Україна запросила у Німеччини далекобійні ракети Taurus, які здатні знищувати цілі на відстані до 500 кілометрів ще минулого року. При цьому канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти такої ідеї. Він переживає, що за допомогою подібного озброєння Україна може завдавати ракетних ударів по території Росії.

16 січня Християнсько-демократичний союз прийняв рішення винести до Бундестагу питання передачі Taurus Україні, але проєкт не було підтримано.

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