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В Міноборони пояснили причину збою у "Резерв+" та дали поради

Україна, Субота 08 лютого 2025 12:00
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В Міноборони пояснили причину збою у "Резерв+" та дали поради Фото: у Міноборони України пояснили причину збою в "Резерв+" і дали поради (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Збій у "Резерв+" стався через високе навантаження на BankID. Наразі варто зберегти військовий документ на смартфон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України.

"Високе навантаження на BankID. Через це авторизація в "Резерв+" через BankID може бути тимчасово недоступна", - йдеться у повідомленні.

В Міноборони радять - якщо ви авторизовані, то краще зберегти військовий документ на смартфон у pdf-форматі.

"Якщо маєте електронне направлення на ВЛК, зробіть скріншот. Якщо подали запит на відстрочку або направлення на ВЛК, будь ласка, зачекайте", - додають у міністерстві.

Хто може отримати відстрочки онлайн

Також у Міноборони наголосили, що люди з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення, а також студенти, аспіранти, докторанти можуть більше не подавати запит на продовження відстрочки в "Резерв+", документ у застосунку оновиться автоматично.

Збій у застосунку "Резерв+"

Як повідомлялось, збій у мобільному застосунку "Резерв+" стався у суботу, 8 лютого. Користувачі скаржились на проблеми під час входу.

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