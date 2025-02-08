В Міноборони пояснили причину збою у "Резерв+" та дали поради
Збій у "Резерв+" стався через високе навантаження на BankID. Наразі варто зберегти військовий документ на смартфон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України.
"Високе навантаження на BankID. Через це авторизація в "Резерв+" через BankID може бути тимчасово недоступна", - йдеться у повідомленні.
В Міноборони радять - якщо ви авторизовані, то краще зберегти військовий документ на смартфон у pdf-форматі.
"Якщо маєте електронне направлення на ВЛК, зробіть скріншот. Якщо подали запит на відстрочку або направлення на ВЛК, будь ласка, зачекайте", - додають у міністерстві.
Хто може отримати відстрочки онлайн
Також у Міноборони наголосили, що люди з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення, а також студенти, аспіранти, докторанти можуть більше не подавати запит на продовження відстрочки в "Резерв+", документ у застосунку оновиться автоматично.
Збій у застосунку "Резерв+"
Як повідомлялось, збій у мобільному застосунку "Резерв+" стався у суботу, 8 лютого. Користувачі скаржились на проблеми під час входу.
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