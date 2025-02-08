В Міноборони пояснили причину збою у "Резерв+" та дали поради

Збій у "Резерв+" стався через високе навантаження на BankID. Наразі варто зберегти військовий документ на смартфон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України .

"Високе навантаження на BankID. Через це авторизація в "Резерв+" через BankID може бути тимчасово недоступна", - йдеться у повідомленні.

В Міноборони радять - якщо ви авторизовані, то краще зберегти військовий документ на смартфон у pdf-форматі.

"Якщо маєте електронне направлення на ВЛК, зробіть скріншот. Якщо подали запит на відстрочку або направлення на ВЛК, будь ласка, зачекайте", - додають у міністерстві.

Хто може отримати відстрочки онлайн

Також у Міноборони наголосили, що люди з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення, а також студенти, аспіранти, докторанти можуть більше не подавати запит на продовження відстрочки в "Резерв+", документ у застосунку оновиться автоматично.

