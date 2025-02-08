ua en ru
Сб, 08 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Минобороны объяснили причину сбоя в "Резерв+" и дали советы

Украина, Суббота 08 февраля 2025 12:00
UA EN RU
В Минобороны объяснили причину сбоя в "Резерв+" и дали советы Фото: в Минобороны Украины объяснили причину сбоя в "Резерв+" и дали советы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Сбой в "Резерв+" произошел из-за высокой нагрузки на BankID. Сейчас стоит сохранить военный документ на смартфон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины.

"Высокая нагрузка на BankID. Поэтому авторизация в "Резерв+" через BankID может быть временно недоступна", - говорится в сообщении.

В Минобороны советуют - если вы авторизованы, то лучше сохранить военный документ на смартфон в pdf-формате.

"Если есть электронное направление на ВВК, сделайте скриншот. Если подали запрос на отсрочку или направление на ВВК, пожалуйста, подождите", - добавляют в министерстве.

Кто может получить отсрочки онлайн

Также в Минобороны отметили, что люди с инвалидностью, которые имеют актуальное пенсионное удостоверение, а также студенты, аспиранты, докторанты могут больше не подавать запрос на продление отсрочки в "Резерв+", документ в приложении обновится автоматически.

Сбой в приложении "Резерв+"

Как сообщалось, сбой в мобильном приложении "Резерв+" произошел в субботу, 8 февраля. Пользователи жаловались на проблемы при входе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины ВЛК Война в Украине
NEWS
Потери РФ за последние сутки составили более 1200 солдат, - Генштаб
Потери РФ за последние сутки составили более 1200 солдат, - Генштаб
DAILY
"Вы для РФ расходный материал". Как ФСБ вербуют "подрывников" ТЦК и что ждет террористов
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Вы для РФ расходный материал". Как ФСБ вербуют "подрывников" ТЦК и что ждет террористов