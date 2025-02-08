В Минобороны объяснили причину сбоя в "Резерв+" и дали советы
Сбой в "Резерв+" произошел из-за высокой нагрузки на BankID. Сейчас стоит сохранить военный документ на смартфон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины.
"Высокая нагрузка на BankID. Поэтому авторизация в "Резерв+" через BankID может быть временно недоступна", - говорится в сообщении.
В Минобороны советуют - если вы авторизованы, то лучше сохранить военный документ на смартфон в pdf-формате.
"Если есть электронное направление на ВВК, сделайте скриншот. Если подали запрос на отсрочку или направление на ВВК, пожалуйста, подождите", - добавляют в министерстве.
Кто может получить отсрочки онлайн
Также в Минобороны отметили, что люди с инвалидностью, которые имеют актуальное пенсионное удостоверение, а также студенты, аспиранты, докторанты могут больше не подавать запрос на продление отсрочки в "Резерв+", документ в приложении обновится автоматически.
Сбой в приложении "Резерв+"
Как сообщалось, сбой в мобильном приложении "Резерв+" произошел в субботу, 8 февраля. Пользователи жаловались на проблемы при входе.
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