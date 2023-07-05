У Міноборони пояснили, навіщо Росія нагнітає ситуацію із Запорізькою АЕС

Росія нагнітає ситуацію із Запорізькою АЕС та може вчинити теракт на її території, щоб переломити хід війни на свою користь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр .

Вона зазначила, що країна-терорист здатна на будь-які, навіть тотально безрозсудні вчинки, які потім спробує видати за чужі.

Тому задля мінімізації потенційно можливих негативних наслідків у чотирьох українських регіонах - Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях - вже кілька днів тривають навчання екстрених служб з подолання наслідків можливого теракту на ЗАЕС.

Маляр підкреслила, що Росія нагнітає ситуацію із ЗАЕС та може вдатись до терористичних дій на її території для того, аби переломити хід війни на свою користь.

"Обидва сценарії - як залякування терористичними діями, так і їх безпосереднє вчинення - для РФ є інструментом досягнення воєнних цілей", - додала заступниця міністра оборони.

Наразі українцям слід зберігати спокій, довіряти виключно офіційним джерелам інформації та дотримуватись їхніх рекомендацій.

Загроза теракту на ЗАЕС

Інформаційний простір заповнили повідомлення про імовірність терористичного акту росіян на Запорізькій АЕС.

У червні президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни готуються до теракту на ЗАЕС з наступним викидом радіації. А голова ГУР МО Кирило Буданов повідомляв, що загарбники додатково замінували ставок-охолоджувач на станції.

При цьому вчора Росія звинуватила Україну нібито в планах "вдарити по Запорізькій АЕС за допомогою дронів і ракет".

Після цього Зеленський заявив, що РФ є єдиним джерелом небезпеки для ЗАЕС. Він зазначив, що світ не може бути осторонь, бо радіація нікого не залишає осторонь.

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