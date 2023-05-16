У Міноборони пояснили мету вкидів росіян про знищення Patriot та успіхи в Бахмуті

Чиновниця нагадала, що сьогодні, 16 травня, у російських Telegram-каналах активно поширюють інформацію про нібито знищення ЗРК Patriot під час нічних ракетних ударів по Україні. Також там публікують дані про додаткове знищення двох IRIS-T.

"Такими повідомленнями РФ просуває свій наратив про військову могутність держави", - наголосила Маляр.

Також вона зазначила, що окупанти продовжують поширювати повідомлення про "постійний успіх" у Бахмуті.

"Поширення перелічених вище наративів має певну мету - приховати той факт, що насправді Росія побоюється українського контрнаступу. Маніпуляції в інформаційному просторі спрямовані на створення міфічного образу непереможності російської наддержави та залякування міжнародної спільноти", - пояснила заступниця голови Міноборони.