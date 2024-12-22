У Міноборони пояснили, як довго чекати виплат після повернення із СЗЧ

Військовослужбовці, які добровільно повернулись до військової частини із СЗЧ, отримуватимуть ті ж виплати та забезпечення. Проте для цього потрібен відповідний наказ командира.

Про це заявив Начальник відділу комунікацій Головного управління Військової служби правопорядку Сергій Кузьменко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України .

Начальник відділу комунікацій пояснив, що відновлення всіх виплат та забезпечення тим, хто повернувся із СЗЧ, відновлюється після офіційного наказу про зарахування до резервного батальйону.

"Коли командир видає наказ по стройовій частині, що військовослужбовець зарахований до резервного батальйону, з цього моменту йому поновлюється виплата грошового забезпечення, здійснюється забезпечення речове, харчове, а також поновлюються всі пільги відповідно до чинного законодавства", - сказав він.

Кузьменко підкреслив, що у період від моменту залишення військовим своєї частини до видання наказу про зарахування до резервного батальйону виплати грошового забезпечення та забезпечення речовим майном не здійснюються.