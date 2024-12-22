В Минобороны объяснили, как долго ждать выплат после возвращения из СЗЧ

Военнослужащие, которые добровольно вернулись в воинскую часть с СЗЧ, будут получать те же выплаты и обеспечение. Однако для этого нужен соответствующий приказ командира.

Об этом заявил Начальник отдела коммуникаций Главного управления Военной службы правопорядка Сергей Кузьменко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .

Начальник отдела коммуникаций пояснил, что восстановление всех выплат и обеспечения тем, кто вернулся из СЗЧ, восстанавливается после официального приказа о зачислении в резервный батальон.

"Когда командир издает приказ по строевой части, что военнослужащий зачислен в резервный батальон, с этого момента ему возобновляется выплата денежного обеспечения, осуществляется обеспечение вещевое, пищевое, а также возобновляются все льготы в соответствии с действующим законодательством", - сказал он.

Кузьменко подчеркнул, что в период с момента оставления военным своей части до издания приказа о зачислении в резервный батальон выплаты денежного обеспечения и обеспечения вещевым имуществом не осуществляются.