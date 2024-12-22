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В Минобороны объяснили, как долго ждать выплат после возвращения из СЗЧ

Украина, Воскресенье 22 декабря 2024 18:21
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В Минобороны объяснили, как долго ждать выплат после возвращения из СЗЧ Фото: Минобороны объяснило, как долго ждать выплат после возвращения из СВЧ (Виталий Носач, РБК-Украина )
Автор: Карина Левицкая

Военнослужащие, которые добровольно вернулись в воинскую часть с СЗЧ, будут получать те же выплаты и обеспечение. Однако для этого нужен соответствующий приказ командира.

Об этом заявил Начальник отдела коммуникаций Главного управления Военной службы правопорядка Сергей Кузьменко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Начальник отдела коммуникаций пояснил, что восстановление всех выплат и обеспечения тем, кто вернулся из СЗЧ, восстанавливается после официального приказа о зачислении в резервный батальон.

"Когда командир издает приказ по строевой части, что военнослужащий зачислен в резервный батальон, с этого момента ему возобновляется выплата денежного обеспечения, осуществляется обеспечение вещевое, пищевое, а также возобновляются все льготы в соответствии с действующим законодательством", - сказал он.

Кузьменко подчеркнул, что в период с момента оставления военным своей части до издания приказа о зачислении в резервный батальон выплаты денежного обеспечения и обеспечения вещевым имуществом не осуществляются.

Напомним, 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий военнослужащим, которые впервые самовольно оставили воинские части, добровольно вернуться и продолжить службу.

В частности, уголовные производства, открытые по статьям №407 и №408 Уголовного кодекса Украины, не будут препятствием для продолжения военной службы таких лиц.

Ранее Министерство обороны объяснило, как через "Армию+" вернуться из СВЧ.

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