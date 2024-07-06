У Міноборони пояснили, як часто українцям треба проходити ВЛК

Нагадаємо, що у період воєнного стану чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані носити з собою військово-обліковий документ. Перевірити його можуть не тільки представники ТЦК та СП, але й поліцейські і прикордонники.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що загрожує військовозобов'язаним особам, які не сплатять штраф від ТЦК.

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