В Минобороны объяснили, как часто украинцам нужно проходить ВЛК

Напомним, что в период военного положения мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны носить с собой военно-учетный документ. Проверить его могут не только представители ТЦК и СП, но и полицейские и пограничники.

Ранее РБК-Украина сообщало, что грозит военнообязанным лицам, не уплатившим штраф от ТЦК.

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