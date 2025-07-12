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У Міноборони пояснили, чи потрібно оновлювати дані після сплати штрафу в "Резерв+"

Україна, Субота 12 липня 2025 16:27
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У Міноборони пояснили, чи потрібно оновлювати дані після сплати штрафу в "Резерв+" Фото: у Міноборони пояснили, чи потрібно оновлювати дані після сплати штрафу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Віднедавна штраф за невчасне оновлення персональних даних можна сплатити онлайн у застосунку "Резерв+". Проте навіть після оплати громадяни зобов’язані оновити свої дані.

Про це заявила заступник міністра оборони України Катерина Черногоренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"В будь-якому випадку необхідність оновити свої дані після змін залишається за громадянином. Згідно з діючим законодавством, наприклад, якщо ви змінюєте телефон, ви маєте його оновити і зараз в "Резерв+" це доступно", - зазначила Черногоренко.

Однак зауважила, що є громадяни, які не встигли зробити це вчасно, згідно з нормою закону.

"І от зараз для тих, хто це не встиг зробити, як зручний вихід з цієї ситуації без походу в ТЦК виконати свій обов'язок і оновити дані. Тому що обов'язок зі штрафом не зникає", - наголосила вона.

Зауважимо, що від вчора, 11 липня, військовозобов’язані, які не встигли вчасно оновити персональні дані, отримали змогу сплатити штраф у “Резерв+” онлайн.

Більше того, на оплату онлайн діятиме 50% знижка.

Детальніше про те, як це зробити, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, що на час дії воєнного стану чоловіки призовного віку зобов'язані при собі носити військово-облікові документи.

У разі їх відсутності ТЦК можуть затримати громадянина до встановлення його статусу, доставити у військкомат, вручити повістку, виписати штраф або призначити дату наступної зустрічі для уточнення військово-облікових даних.

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