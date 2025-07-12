В Минобороны объяснили, нужно ли обновлять данные после уплаты штрафа в "Резерв+"

С недавних пор штраф за несвоевременное обновление персональных данных можно оплатить онлайн в приложении "Резерв+". Однако даже после оплаты граждане обязаны обновить свои данные.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"В любом случае необходимость обновить свои данные после изменений остается за гражданином. Согласно действующему законодательству, например, если вы меняете телефон, вы должны его обновить и сейчас в "Резерв+" это доступно", - отметила Черногоренко.

Однако отметила, что есть граждане, которые не успели сделать это вовремя, согласно норме закона.

"И вот сейчас для тех, кто это не успел сделать, как удобный выход из этой ситуации без похода в ТЦК выполнить свою обязанность и обновить данные. Потому что обязанность со штрафом не исчезает", - подчеркнула она.