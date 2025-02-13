В Міноборони сказали, яким добровольцям можуть відмовити у підписанні "Контракту 18-24"

За словами Лазуткіна, все залежатиме передусім від представників військових бригад. Вони відбиратимуть серед 18-24-річних тих, хто може належно виконувати усі бойові задачі.

"Це залежить від тих представників бригад, які будуть цю рекрутингову частину виконувати. Будуть підбирати, так би мовити, команду під себе", - заявив Лазуткін.

За словами речника Міноборони, особливу увагу приділятимуть психологічній стійкості майбутніх солдатів. Якщо у людини "розхитана психіка", то їй навряд дозволять підписати контракт.

Разом з тим, за словами Лазуткіна, 18-24-річні матимуть змогу позачергово пройти військово-лікарську комісію. Медичні заклади для проходження ВЛК добровольці обиратимуть самостійно.

"Проблем там з чергами, з якимись нюансами не буде", - підкреслив представник Міноборони.

Добровольці, які не мають серйозних проблем зі здоров'ям, зможуть швидко пройти ВЛК і долучитися до війська, як запевнив Лазуткін.

"Контракт 18-24"

В Україні днями запустили новий проєкт військової служби "Контракт 18-24". Таким чином, молодь віком від 18 до 24 років має можливість підписати контракт і приєднатися до лав ЗСУ.

Для добровольців передбачили пільги та виплати. Зокрема, їм обіцяють фінансову винагороду у розмірі 1 мільйона гривень, "нульову" іпотеку, безкоштовне навчання та медичне забезпечення. Окрім того, бійців готуватимуть за стандартами НАТО і дозволять виїжджати за кордон вже після 1 року служби.