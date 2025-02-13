UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни

В Міноборони сказали, яким добровольцям можуть відмовити у підписанні "Контракту 18-24"

Фото: 18-24-річним добровольцям можуть відмовити у контракті через проблеми зі здоров'ям (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Добровольцям 18-24 років, які хочуть служити в армії по "мотиваційному контракту", можуть відмовити у службі. Це стосується тих, хто має серйозні проблеми зі здоров'ям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву речника Міністерства оборони України Дмитра Лазуткіна в ефірі "Радіо Свобода"

За словами Лазуткіна, все залежатиме передусім від представників військових бригад. Вони відбиратимуть серед 18-24-річних тих, хто може належно виконувати усі бойові задачі. 

"Це залежить від тих представників бригад, які будуть цю рекрутингову частину виконувати. Будуть підбирати, так би мовити, команду під себе", - заявив Лазуткін. 

За словами речника Міноборони, особливу увагу приділятимуть психологічній стійкості майбутніх солдатів. Якщо у людини "розхитана психіка", то їй навряд дозволять підписати контракт. 

Разом з тим, за словами Лазуткіна, 18-24-річні матимуть змогу позачергово пройти військово-лікарську комісію. Медичні заклади для проходження ВЛК добровольці обиратимуть самостійно. 

"Проблем там з чергами, з якимись нюансами не буде", - підкреслив представник Міноборони. 

Добровольці, які не мають серйозних проблем зі здоров'ям, зможуть швидко пройти ВЛК і долучитися до війська, як запевнив Лазуткін. 

"Контракт 18-24"

В Україні днями запустили новий проєкт військової служби "Контракт 18-24". Таким чином, молодь віком від 18 до 24 років має можливість підписати контракт і приєднатися до лав ЗСУ.

Для добровольців передбачили пільги та виплати. Зокрема, їм обіцяють фінансову винагороду у розмірі 1 мільйона гривень, "нульову" іпотеку, безкоштовне навчання та медичне забезпечення. Окрім того, бійців готуватимуть за стандартами НАТО і дозволять виїжджати за кордон вже після 1 року служби. 

У Міноборони також розповіли, які посади зможуть займати 18-24-річні добровольці в армії. Вони служитимуть тільки на бойових посадах, які передбачають ризик. Це посади стрільця, гранатометника, розвідника.

Однак ті, хто вже служить, не зможуть скористатися можливостями "Контракту 24". У постанові Кабміну не передбачено перехід діючих військовослужбовців 18-24 років на "мотиваційний контракт" для молоді.

Читайте РБК-Україна в Google News
Контрактна армія