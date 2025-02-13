В Міноборони сказали, яким добровольцям можуть відмовити у підписанні "Контракту 18-24"

Добровольцям 18-24 років, які хочуть служити в армії по "мотиваційному контракту", можуть відмовити у службі. Це стосується тих, хто має серйозні проблеми зі здоров'ям.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву речника Міністерства оборони України Дмитра Лазуткіна в ефірі "Радіо Свобода"
За словами Лазуткіна, все залежатиме передусім від представників військових бригад. Вони відбиратимуть серед 18-24-річних тих, хто може належно виконувати усі бойові задачі.
"Це залежить від тих представників бригад, які будуть цю рекрутингову частину виконувати. Будуть підбирати, так би мовити, команду під себе", - заявив Лазуткін.
За словами речника Міноборони, особливу увагу приділятимуть психологічній стійкості майбутніх солдатів. Якщо у людини "розхитана психіка", то їй навряд дозволять підписати контракт.
Разом з тим, за словами Лазуткіна, 18-24-річні матимуть змогу позачергово пройти військово-лікарську комісію. Медичні заклади для проходження ВЛК добровольці обиратимуть самостійно.
"Проблем там з чергами, з якимись нюансами не буде", - підкреслив представник Міноборони.
Добровольці, які не мають серйозних проблем зі здоров'ям, зможуть швидко пройти ВЛК і долучитися до війська, як запевнив Лазуткін.
В Україні днями запустили новий проєкт військової служби "Контракт 18-24". Таким чином, молодь віком від 18 до 24 років має можливість підписати контракт і приєднатися до лав ЗСУ.
Для добровольців передбачили пільги та виплати. Зокрема, їм обіцяють фінансову винагороду у розмірі 1 мільйона гривень, "нульову" іпотеку, безкоштовне навчання та медичне забезпечення. Окрім того, бійців готуватимуть за стандартами НАТО і дозволять виїжджати за кордон вже після 1 року служби.
У Міноборони також розповіли, які посади зможуть займати 18-24-річні добровольці в армії. Вони служитимуть тільки на бойових посадах, які передбачають ризик. Це посади стрільця, гранатометника, розвідника.
Однак ті, хто вже служить, не зможуть скористатися можливостями "Контракту 24". У постанові Кабміну не передбачено перехід діючих військовослужбовців 18-24 років на "мотиваційний контракт" для молоді.