Міноборони про повторну ВЛК: 7% з "обмежено придатних" - повністю непридатні

Повторні ВЛК для "обмежено придатних"

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що статус обмежено придатний до військової служби в Україні було скасовано для спрощення системи військового обліку.

Спочатку громадяни зі статусом "обмежено придатний" мали пройти повторну військово-лікарську комісію до 4 лютого 2025 року. Однак через велику кількість осіб, які не встигли пройти медичний огляд, цей термін продовжили до 5 червня 2025 року.

За даними Міноборони, реєстр "Оберіг" автоматично оголошує в розшук обмежено придатних громадян, котрі не пройшли повторно ВЛК.

Детально про те, як "обмежено придатним" пройти ВЛК та що взяти з собою - читайте у матеріалі РБК-Україна. Також ми повідомляли про те, що буде, якщо не встигнути пройти перекомісію в зазначений "дедлайн".

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