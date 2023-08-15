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Міноборони повідомило про зменшення кількості обстрілів та атак росіян на сході

Фото: заступниця міністра оборони Ганна Маляр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На сході фіксують зменшення кількості обстрілів та атак російських військових. Наразі загарбники займаються перегруповуванням та відновленням втрачених у боях сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр в ефірі телемарафону.

"Протягом минулого тижня і перший день цього тижня ми фіксуємо у кількісному вимірі зменшення на сході обстрілів і кількості атак. Але це зовсім не означає, що ворог відмовився від своїх планів", - сказала вона.

За її словами, зменшення обстрілів та атак пов'язано з тим, що українські війська дуже потужно вдарили по ворогу, коли він активізувався на Куп'янському та Лиманському напрямку.

Маляр додала, що наші бійці дуже ефективно зупиняли та ворога та знищили велику кількість особового складу і техніки окупантів.

"І зараз у них період, коли вони перегруповуються, відновлюють втрачені у боях сили", - зазначила заступниця міністра.

Ситуація на передовій

За даними Генштабу, українські військові продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

У напрямку Урожайного наші бійці мали успіх. Вони закріплюються на досягнутих рубежах та завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника.

Водночас росіяни вели безуспішні наступальні дії в районах Мар'їнки, та Красногорівки. Противник здійснює переміщення підрозділів та військ та застосовує резерви.

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