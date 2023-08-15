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Минобороны сообщило об уменьшении количества обстрелов и атак россиян на востоке

Фото: заместитель министра обороны Анна Маляр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

На востоке фиксируют уменьшение количества обстрелов и атак российских военных. В настоящее время захватчики занимаются перегруппировкой и восстановлением утраченных в боях сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр в эфире телемарафона.

"На прошлой неделе и первый день этой недели мы фиксируем в количественном измерении уменьшение на востоке обстрелов и количества атак. Но это вовсе не означает, что враг отказался от своих планов", - сказала она.

По ее словам, уменьшение обстрелов и атак связано с тем, что украинские войска очень мощно ударили по врагу, когда он активизировался на Купянском и Лиманском направлении.

Маляр добавила, что наши бойцы очень эффективно останавливали врага и уничтожили большое количество личного состава и техники оккупантов.

"И сейчас у них период, когда они перегруппировываются, восстанавливают утраченные в боях силы", - отметила замминистра.

Ситуация на передовой

По данным Генштаба, украинские военные продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

В направлении Урожайного наши бойцы имели успех. Они закрепляются на достигнутых рубежах и наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника.

В то же время россияне вели безуспешные наступательные действия в районах Марьинки и Красногоровки. Противник осуществляет перемещение подразделений и войск и применяет резервы.

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