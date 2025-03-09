Міноборони повідомило про найпопулярніші посади за програмою "Контракт 18-24"

У Міністерстві оборони України повідомили про популярність за програмою "Контракт 18-24" серед добровольців.

Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін зазначив, що перші добровольці вже підписали контракт і розпочали базову військову підготовку. Серед найпопулярніших посад, на які існує великий запит, є посади снайпера та розвідника.

Лазуткін також розповів про умови виплат за контрактом: перша виплата становить 200 тисяч гривень, потім добровольці отримують 300 тисяч після проходження підготовки та початку виконання бойових завдань.

Завершення контракту гарантує виплату 500 тисяч гривень. Ці стимули сприяють залученню нових учасників до служби, яка є важливою для оборони країни.