Будівництво фортифікацій в Україні: Міноборони доручили відзвітувати про фінансування
Міністерство оборони має надати Кабінету міністрів інформацію про фінансування будівництва фортифікацій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля на засіданні уряду.
За його словами, Кабмін приділяє зведенню фортифікацій особливу увагу.
"Міністерству оборони доручаю невідкладно проінформувати уряд про фінансування цього будівництва згідно із затвердженим графіком", - розповів Шмигаль.
Він нагадав, що з початку року в Україні виділили 38 млрд гривень на фортифікації. Тому "потрібно максимально швидко та якісно" використовувати ці кошти, оскільки від цього залежать життя захисників та обороноздатність України.
Фортифікація в Україні
Нагадаємо, в Україні у прифронтових областях зводять три лінії оборони, які допоможуть стримати можливий наступ російських окупантів.
За словами президента України Володимира Зеленського, на деяких гарячих напрямках виконано понад 90% робіт зі зведення фортифікацій.
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