Будівництво фортифікацій в Україні: Міноборони доручили відзвітувати про фінансування

Міністерство оборони має надати Кабінету міністрів інформацію про фінансування будівництва фортифікацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля на засіданні уряду.

За його словами, Кабмін приділяє зведенню фортифікацій особливу увагу. "Міністерству оборони доручаю невідкладно проінформувати уряд про фінансування цього будівництва згідно із затвердженим графіком", - розповів Шмигаль. Він нагадав, що з початку року в Україні виділили 38 млрд гривень на фортифікації. Тому "потрібно максимально швидко та якісно" використовувати ці кошти, оскільки від цього залежать життя захисників та обороноздатність України.