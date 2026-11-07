Міноборони попередило про тимчасові перебої в роботі Резерв+ увечері
Увечері 7 листопада в Резерв+ проводитимуть планові технічні роботи. Через це користувачі можуть зіткнутися із затримками під час оновлення документів.
Про це в повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Технічні роботи заплановані на суботу, 7 листопада. Вони триватимуть із 20:00 до 23:00.
У цей проміжок часу в застосунку можуть повільніше завантажуватися або оновлюватися електронні військово-облікові документи. Крім того, можливі затримки в роботі інших сервісів.
У Міноборони радять тим, кому документ може знадобитися ввечері, не відкладати його завантаження. Зберегти файл на телефон можна безпосередньо в застосунку: на головному екрані потрібно натиснути кнопку "+" та вибрати опцію "Завантажити PDF".
Що робити, якщо документ не оновлюється
Якщо під час технічних робіт документ не оновився, не варто одразу виходити з облікового запису або повторно авторизуватися. У Міноборони радять спробувати ще раз пізніше, коли роботи завершаться.
Після 23:00 усі сервіси Резерв+ мають повернутися до звичного режиму роботи.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні запровадили автоматичне продовження відстрочок від мобілізації для 22 категорій громадян. Більшість чинних відстрочок, понад 90%, мають оновлюватися без повторного звернення та подання документів. Дізнатися про новий термін дії відстрочки можна в застосунку "Резерв+".
Крім того, змінити підставу для відстрочки можна через ЦНАП. Для цього потрібно подати документи, що підтверджують нові обставини. Водночас раніше оформлена відстрочка продовжує діяти, поки комісія ТЦК та СП не розгляне нову заяву й не ухвалить відповідне рішення.