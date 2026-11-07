Міноборони попередило про тимчасові перебої в роботі Резерв+ увечері

Увечері 7 листопада в Резерв+ проводитимуть планові технічні роботи. Через це користувачі можуть зіткнутися із затримками під час оновлення документів.

Про це в повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України .

Технічні роботи заплановані на суботу, 7 листопада. Вони триватимуть із 20:00 до 23:00.

У цей проміжок часу в застосунку можуть повільніше завантажуватися або оновлюватися електронні військово-облікові документи. Крім того, можливі затримки в роботі інших сервісів.

У Міноборони радять тим, кому документ може знадобитися ввечері, не відкладати його завантаження. Зберегти файл на телефон можна безпосередньо в застосунку: на головному екрані потрібно натиснути кнопку "+" та вибрати опцію "Завантажити PDF".

Що робити, якщо документ не оновлюється

Якщо під час технічних робіт документ не оновився, не варто одразу виходити з облікового запису або повторно авторизуватися. У Міноборони радять спробувати ще раз пізніше, коли роботи завершаться.

Після 23:00 усі сервіси Резерв+ мають повернутися до звичного режиму роботи.