Минобороны предупредило о временных перебоях в работе Резерв+ вечером
Вечером 7 ноября в Резерв+ будут проводить плановые технические работы. Поэтому пользователи могут столкнуться с задержками при обновлении документов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Технические работы запланированы на субботу, 7 ноября. Они продлятся с 20:00 до 23:00.
В этот период времени в приложении могут медленнее загружаться или обновляться электронные военно-учетные документы. Кроме того, возможны задержки в работе других сервисов.
В Минобороны советуют тем, кому документ может пригодиться вечером, не откладывать его загрузку. Сохранить файл на телефоне можно непосредственно в приложении: на главном экране нужно нажать кнопку "+" и выбрать "Загрузить PDF".
Что делать, если документ не обновляется
Если во время технических работ документ не обновился, не следует сразу выходить из аккаунта или повторно авторизироваться. В Минобороны советуют попробовать еще раз позже, когда работы завершатся.
После 23:00 все сервисы Резерв+ должны вернуться к обычному режиму работы.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине было введено автоматическое продление отсрочок от мобилизации для 22 категорий граждан. Большинство действующих отсрочок более 90% должны обновляться без повторного обращения и подачи документов. Узнать новый срок действия отсрочки можно в приложении "Резерв+".
Кроме того, изменить основание для отсрочки можно через ЦНАП. Для этого нужно предоставить документы, подтверждающие новые обстоятельства. В то же время, ранее оформленная отсрочка продолжает действовать, пока комиссия ТЦК и СП не рассмотрит новое заявление и не примет соответствующее решение.