В Міноборони пообіцяли оновити медзаклади, де лікуються захисники

Тимчасово виконуючий обов’язки міністра оборони Євгеній Хмара разом із заступницею міністра оборони Любов’ю Галан відвідали військові медичні заклади для військових.

Там вони поспілкувалися з військовослужбовцями, які проходять лікування та відновлення, медичним персоналом і керівництвом закладів.

На сайті Міноборони вказано, що відомство обіцяє взяти до уваги проблемні питання, що потребують рішень.

За словами Хмари, одним із пріоритетів є "забезпечення якісної медичної допомоги пораненим військовим та створення умов для їхнього повернення до служби після лікування і реабілітації".

"Цілі Міністерства чіткі: маємо робити все, щоб берегти життя воїнів на фронті, забезпечувати якісну медичну допомогу у разі поранення, створювати умови для повернення військових до служби після лікування та реабілітації", – цитує пресс-центр тимчасово в.о. міністра.

Водночас питання медичної підготовки, своєчасної евакуації та супроводу поранених у військових частинах в Міноборони обіцяють постійно контролювати.

Окремо під час відвідання медзакладів чиновники обговорили супровід поранених, проходження військово-лікарських комісій, маршрути пацієнтів та дотримання прав військовослужбовців на всіх етапах лікування і відновлення.

Також повідомляється, що Міноборони працює над спрощенням шляху військового після поранення. Зокрема, планують посилити супровід з боку військових частин, спростити проходження ВЛК та покращити маршрути пацієнтів.

"Будемо розвивати медзаклади, де захисники проходять лікування і реабілітацію, та підтримувати фахівців, які з ними працюють", – сказала заступниця міністра Любов Галан.

Також Міноборони планує шукати додаткові ресурси для розвитку військових медичних закладів, зокрема шляхом залучення допомоги міжнародних партнерів.