В Минобороны пообещали обновить медучреждения, где лечатся защитники

Временно исполняющий обязанности министра обороны Евгений Хмара вместе с заместителем министра обороны Любовью Галан посетили военные медицинские учреждения для военных.

Там они пообщались с военнослужащими, проходящими лечение и восстановление, медицинским персоналом и руководством заведений.

На сайте Минобороны указано, что ведомство обещает принять во внимание проблемные вопросы, требующие решения.

По словам Хмары, одним из приоритетов является "обеспечение качественной медицинской помощи раненым военным и создание условий для их возвращения в службу после лечения и реабилитации".

"Цели Министерства четкие: должны делать все, чтобы беречь жизнь воинов на фронте, обеспечивать качественную медицинскую помощь в случае ранения, создавать условия для возвращения военных в службу после лечения и реабилитации", - цитирует пресс-центр и.о. министра.

В то же время, вопросы медицинской подготовки, своевременной эвакуации и сопровождения раненых в военных частях в Минобороны обещают постоянно контролировать.

Отдельно во время посещения медучреждений чиновники обсудили сопровождение раненых, прохождение военно-врачебных комиссий, маршруты пациентов и соблюдение прав военнослужащих на всех этапах лечения и восстановления.

Также сообщается, что Минобороны работает над упрощением военного пути после ранения. В частности, планируется усилить сопровождение со стороны воинских частей, упростить прохождение ВЛК и улучшить маршруты пациентов.

"Будем развивать медучреждения, где защитники проходят лечение и реабилитацию, и поддерживать специалистов, которые с ними работают", – сказала заместитель министра Любовь Галан.

Также Минобороны планирует искать дополнительные ресурсы для развития военных медицинских учреждений, в частности, путем привлечения помощи международных партнеров.