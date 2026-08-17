В Міноборони пообіцяли оновити медзаклади, де лікуються захисники
В Міністерстві оборони України обіцяють зосередитись на оновленні інфраструктури військових медичних закладів, де українські захисники проходять лікування та реабілітацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони України.
Тимчасово виконуючий обов’язки міністра оборони Євгеній Хмара разом із заступницею міністра оборони Любов’ю Галан відвідали військові медичні заклади для військових.
Там вони поспілкувалися з військовослужбовцями, які проходять лікування та відновлення, медичним персоналом і керівництвом закладів.
На сайті Міноборони вказано, що відомство обіцяє взяти до уваги проблемні питання, що потребують рішень.
За словами Хмари, одним із пріоритетів є "забезпечення якісної медичної допомоги пораненим військовим та створення умов для їхнього повернення до служби після лікування і реабілітації".
"Цілі Міністерства чіткі: маємо робити все, щоб берегти життя воїнів на фронті, забезпечувати якісну медичну допомогу у разі поранення, створювати умови для повернення військових до служби після лікування та реабілітації", – цитує пресс-центр тимчасово в.о. міністра.
Водночас питання медичної підготовки, своєчасної евакуації та супроводу поранених у військових частинах в Міноборони обіцяють постійно контролювати.
Окремо під час відвідання медзакладів чиновники обговорили супровід поранених, проходження військово-лікарських комісій, маршрути пацієнтів та дотримання прав військовослужбовців на всіх етапах лікування і відновлення.
Також повідомляється, що Міноборони працює над спрощенням шляху військового після поранення. Зокрема, планують посилити супровід з боку військових частин, спростити проходження ВЛК та покращити маршрути пацієнтів.
"Будемо розвивати медзаклади, де захисники проходять лікування і реабілітацію, та підтримувати фахівців, які з ними працюють", – сказала заступниця міністра Любов Галан.
Також Міноборони планує шукати додаткові ресурси для розвитку військових медичних закладів, зокрема шляхом залучення допомоги міжнародних партнерів.
Як відомо, нещодавно президент України Володимир Зеленський звільнив міністра оборони Михайла Федорова і на його місце призначив вже колишнього в. о. глави СБУ Євгенія Хмару.