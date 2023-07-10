Міноборони Польщі про саміт НАТО у Вільнюсі: розраховуємо на чіткий сигнал підтримки України

Польща розраховує, що Північноатлантичний альянс на саміті у Вільнюсі дасть чіткий сигнал про свою підтримку України.

Про це заявив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо" .

"Ми розраховуємо на розширення Північноатлантичного альянсу, на вступ Швеції до його лав. Ми розраховуємо на те, що Північноатлантичний альянс дасть чіткий сигнал про свою підтримку України", - заявив він.

Міністр також додав, що Варшава розраховує на те, що завдяки польській активності політика стримування і оборони Північноатлантичного альянсу стане ще чіткішою.

Вступ України до НАТО

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що держави-члени НАТО досягли консенсусу щодо виключення Плану дій щодо членства для України під час вступу до Альянсу.

Можливість членства України в Північноатлантичному альянсі без виконання Плану дій щодо членства почала активно обговорюватися перед самітом НАТО у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня.

У ЗМІ також з'явилася інформація, що президент США Джо Байден підтримав ідею генсека НАТО Єнса Столтенберга щодо вступу України до НАТО без ПДЧ.

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