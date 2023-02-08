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Міноборони Польщі про літаки для України: Передача можлива лише в межах коаліції

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Середа 08 лютого 2023 01:45
Міноборони Польщі про літаки для України: Передача можлива лише в межах коаліції Фото: Польща може передати Україні літаки лише в межах коаліціії (wikipedia.org)
Автор: Олег Васьків

Польща розглядає передачу Україні бойових літаків, зокрема винищувачів F-16 чи МіГ-29 лише у межах коаліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра національної оборони Войцєха Скуркевича, якого цитує Укрінформ.

Однак посадовець зазначив, що наразі "дискусії немає".

"Якщо такі переговори будуть серед союзників чи то в межах “Рамштайну” чи у більш вузькій коаліції, то, звичайно, ми, без сумніву, братимемо в цьому участь", - пояснив Скуркевич.

Саме так він відповів на запитання щодо можливої передачі Польщею Україні бойових літаків F-16 та МіГ-29.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що рішення про передачу Україні винищувачів F-16 має схвалити НАТО.

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