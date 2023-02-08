Минобороны Польши о самолетах для Украины: Передача возможна только в рамках коалиции
Польша рассматривает передачу Украине боевых самолетов, в том числе истребителей F-16 или МиГ-29 только в рамках коалиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра национальной обороны Войцеха Скуркевича, которого цитирует Укринформ.
Однако чиновник отметил, что сейчас "дискуссии нет".
"Если такие переговоры будут среди союзников или в рамках "Рамштайна" или в более узкой коалиции, то, конечно, мы, без сомнения, будем принимать в этом участие", - пояснил Скуркевич.
Именно так он ответил на вопрос относительно возможной передачи Польшей Украине самолетов F-16 и МиГ-29.
Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что решение о передаче Украине истребителей F-16 должно одобрить НАТО.
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