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Міноборони показало, як військові готуються на випадок наступу з Білорусі (відео)

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Київ, Вівторок 15 листопада 2022 13:00
Міноборони показало, як військові готуються на випадок наступу з Білорусі (відео) Фото: Міноборони показало, як військові готуються відбиватися в разі наступу з Білорусі (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Марія Кучерявець

Міністерство оборони показало, як українські військові готуються на випадок повторного вторгнення з боку Білорусі. У відомстві попередили, що вогонь відкриється по противнику, як тільки він перетне держкордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міноборони.

"Сили оборони України готуються до відбиття можливого вторгнення загарбників з Білорусі. Вогневе ураження противника почнеться, як тільки ворог перетне державний кордон", - йдеться в описі під відео.

Там також зазначили, що для оборони і відсічі збройної агресії будуть залучені усі можливі сили та засоби.

"Автомагістралі, ліси, населені пункти стануть для російських окупантів справжнім пеклом!" - підкреслили в Міноборони.

Нагадаємо, раніше в американському Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що повторний наступ росіян в Україну з боку Білорусі малоймовірний.

Додамо, що Росія й далі перекидає сили в Білорусь. Втім, в Генштабі зазначають, ситуація залишається контрольованою і наразі на бойові дії в Україні це ніяк не впливає.

Українські військові вважають, що російські війська можуть сформувати угрупування для наступу з боку Білорусі не раніше, чим через 2-3 місяці.

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