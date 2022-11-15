Минобороны показало, как военные готовятся на случай наступления из Беларуси (видео)

Министерство обороны показало, как украинские военные готовятся на случай повторного вторжения со стороны Белоруссии. В ведомстве предупредили, что огонь откроется по противнику, как только он пересечет госграницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Минобороны.

"Силы обороны Украины готовятся к отражению возможного вторжения захватчиков из Беларуси. Огненное поражение противника начнется, как только враг пересечет государственную границу", - говорится в описании под видео.

Там также отметили, что для обороны и отпора вооруженной агрессии будут привлечены все возможные силы и средства.

"Автомагистрали, леса, населенные пункты станут для российских оккупантов настоящим адом!" - подчеркнули в Минобороны.

Напомним, ранее в американском Институте изучения войны (ISW) сообщили, что повторное наступление россиян в Украину со стороны Беларуси маловероятно.

Добавим, что Россия продолжает перебрасывать силы в Беларусь. Впрочем, в Генштабе отмечают, что ситуация остается контролируемой и сейчас на боевые действия в Украине это никак не влияет.

Украинские военные считают, что российские войска могут сформировать группировку для наступления со стороны Беларуси не раньше, чем через 2-3 месяца.