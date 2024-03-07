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Міноборони показало фото фортифікацій, які ЗСУ зводять у Сумській області

Фото: ЗСУ зводять у Сумській області фортифікації (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Дмитро Браславський

Збройні сили України продовжують зводити оборонні споруди, зараз опорники будують у Сумській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

"Продовжуємо будувати фортифікації по всій країні", - йдеться у повідомленні.

У Міноборони показали процес зведення опорних пунктів.

Фото: Будівництво оборонних споруд (facebook.com/MinistryofDefence.UA)

За повідомленням оборонного відомства, це відбувається в Сумській області.

Посилення оборонних споруд по всій Україні

Нещодавно повідомлялося, що будівельники та інженери із Закарпаття в цілодобовому режимі будують фортифікаційні споруди в Запорізькій області попри постійні атаки росіян.

Також речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напряму Дмитро Лиховій заявив, що на Авдіївському напрямку фортифікаційні споруди наразі будують на другому рубежі. Це добротні дерев'яні траншеї, які також обладнані певними бетонними бункерами, які ще називають "бронекапсулами".

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