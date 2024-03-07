Минобороны показало фото фортификаций, которые ВСУ возводят в Сумской области

"Продолжаем строить фортификации по всей стране", - говорится в сообщении.

В Минобороны показали процесс возведения опорных пунктов.

Фото: Строительство оборонительных сооружений (facebook.com/MinistryofDefence.UA)

По сообщению оборонного ведомства, это происходит в Сумской области.

Усиление оборонных сооружений по всей Украине

Недавно сообщалось, что строители и инженеры из Закарпатья в круглосуточном режиме строят фортификационные сооружения в Запорожской области, несмотря на постоянные атаки россиян.

Также спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховой заявил, что на Авдеевском направлении фортификационные сооружения строят на втором рубеже. Это добротные деревянные траншеи, также оборудованные определенными бетонными бункерами, которые еще называют "бронекапсулами".