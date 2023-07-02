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У Міноборони показали знищення польового складу окупантів разом з солдатами

Фото: ЗСУ знищили польовий склад окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники знищили польовий склад росіян та особовий склад ворога. У Міністерстві оборони показали роботу самохідного артилерійського дивізіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника міністра оборони Олександра Павлюка у Telegram.

Він опублікував відео бойової роботи наших військових. На кадрах зафіксована робота самохідного артилерійського дивізіону та артилерійського дивізіону під корегуванням БУАР 5 окремої штурмової бригади.

"Підтверджене знищення польового складу окупантів разом з особовим складом", - зазначив Павлюк.

Ситуація на фронті

За даними Міноборони та Генштабу, українські військові продовжують наступ на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. Захисники мають певні успіхи.

Зокрема, речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив, що ЗСУ просуваються на флангах під Бахмутом та продовжуються тиснути там на противника.

При цьому російські окупанти зосереджуються на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках. Аналітики ISW припускають, що росіяни можуть стягувати під Бахмут сили з інших напрямків через наступ українських військ.

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