У Міноборони показали знищення польового складу окупантів разом з солдатами

Він опублікував відео бойової роботи наших військових. На кадрах зафіксована робота самохідного артилерійського дивізіону та артилерійського дивізіону під корегуванням БУАР 5 окремої штурмової бригади.

"Підтверджене знищення польового складу окупантів разом з особовим складом", - зазначив Павлюк.

Ситуація на фронті

За даними Міноборони та Генштабу, українські військові продовжують наступ на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. Захисники мають певні успіхи.

Зокрема, речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив, що ЗСУ просуваються на флангах під Бахмутом та продовжуються тиснути там на противника.

При цьому російські окупанти зосереджуються на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках. Аналітики ISW припускають, що росіяни можуть стягувати під Бахмут сили з інших напрямків через наступ українських військ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.