В Минобороны показали уничтожение полевого склада оккупантов вместе с солдатами

Он опубликовал видео боевой работы наших военных. На кадрах зафиксирована работа самоходного артиллерийского и артиллерийского дивизиона под корректировкой БУАР 5 отдельной штурмовой бригады.

"Подтверждено уничтожение полевого склада оккупантов вместе с личным составом", - отметил Павлюк.

Ситуация на фронте

По данным Минобороны и Генштаба, украинские военные продолжают наступление на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях. Защитники имеют определенные успехи.

В частности, спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что ВСУ продвигаются на флангах под Бахмутом и продолжаются давить там на противника.

При этом российские оккупанты сосредотачиваются на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. Аналитики ISW предполагают, что россияне могут стягивать под Бахмут силы из других направлений из-за наступления украинских войск.

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