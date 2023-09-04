У Міноборони показали український дрон зі штучним інтелектом SAKER SCOUT

"Програмне забезпечення SAKER, побудоване на алгоритмах штучного інтелекту, допоможе нашим військам ефективніше бити ворога", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, система за допомогою просунутої оптики самостійно розпізнає і фіксує координати техніки ворога (навіть замаскованої) негайно передаючи інформацію в командний пункт для прийняття відповідного рішення. Це нівелює ризики "людської помилки", оскільки око оператора не завжди здатне вловити усі нюанси

В комплекс входять флагманський дрон-розвідник, а також кілька дронів-камікадзе типу FPV, які корегуються в тому числі за допомогою флагманського дрона.

Основні характеристики:

дальність польоту - до 10 км;

може оснащуватися інфрачервоною оптикою для роботи вночі

може використовувати інерціальну систему наведення, що значно підвищує його стійкість до засобів РЕБ;

інтегрується до усіх наявних у ЗСУ систем ситуаційної обізнаності, в тому числі у систему "Дельта".

"Завдяки діяльності Акселератора Міноборони, процедура допуску до експлуатації дрона була максимально швидкою", - зазначили в Міноборони.

Фото: український дрон зі штучним інтелектом SAKER SCOUT (t.me/ministry_of_defense_ua)

Виробництво дронів в Україні

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, на озброєнні Збройних сил України вже понад 20 нових найменувань дронів українського виробництва.

Він також розповів, що в Україні справжній бум виробництва дронів. Зокрема, через те, що уряду вдалося спростити процедури для розробників та виробників озброєння та військової техніки.