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У Міноборони показали український дрон зі штучним інтелектом SAKER SCOUT

Фото: у Міноборони показали український дрон зі штучним інтелектом SAKER SCOUT (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Міноборони допустило до експлуатації у Збройних силах України дрон SAKER SCOUT зі штучним інтелектом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства оборони України.

"Програмне забезпечення SAKER, побудоване на алгоритмах штучного інтелекту, допоможе нашим військам ефективніше бити ворога", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, система за допомогою просунутої оптики самостійно розпізнає і фіксує координати техніки ворога (навіть замаскованої) негайно передаючи інформацію в командний пункт для прийняття відповідного рішення. Це нівелює ризики "людської помилки", оскільки око оператора не завжди здатне вловити усі нюанси

В комплекс входять флагманський дрон-розвідник, а також кілька дронів-камікадзе типу FPV, які корегуються в тому числі за допомогою флагманського дрона.

Основні характеристики:

  • дальність польоту - до 10 км;
  • може оснащуватися інфрачервоною оптикою для роботи вночі
  • може використовувати інерціальну систему наведення, що значно підвищує його стійкість до засобів РЕБ;
  • інтегрується до усіх наявних у ЗСУ систем ситуаційної обізнаності, в тому числі у систему "Дельта".

"Завдяки діяльності Акселератора Міноборони, процедура допуску до експлуатації дрона була максимально швидкою", - зазначили в Міноборони.

 

Фото: український дрон зі штучним інтелектом SAKER SCOUT (t.me/ministry_of_defense_ua)

Виробництво дронів в Україні

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, на озброєнні Збройних сил України вже понад 20 нових найменувань дронів українського виробництва.

Він також розповів, що в Україні справжній бум виробництва дронів. Зокрема, через те, що уряду вдалося спростити процедури для розробників та виробників озброєння та військової техніки.

Також Кабінет міністрів виділив цього року 40 мільярдів гривень для інвестицій в українських виробників безпілотників.

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